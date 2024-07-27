«Динамо» ждёт новичков

Председатель совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о трансферной работе клуба.

«Мы увидели, что ребята, которые не получали шанса, конкурентоспособные. Но это не значит, что мы не будем продолжать делать трансферную политику», — приводит слова Гафина портал «Чемпионата».

Сегодня, 27 июля, «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в рамках второго тура Российской премьер-лиги. Встреча между командами завершилась со счетом 3:1.

Следующим соперником подопечных Марцела Лички в рамках РПЛ станет «Акрон». Игра между командами должна будет пройти 3 августа.