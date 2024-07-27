Рахимов - после 0:4: «Припомнить какие-то стопроцентные моменты у «Зенита» я не могу»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Хорошие 30 минут были от команды, действительно классно смотрелись. Что потом случилось?

- Я не считаю, что по игре только 30 минут. В принципе, если вы берете всю игру, надо сказать простую вещь - сегодня сказалась разница в классе и исполнительском мастерстве. Припомнить какие-то стопроцентные моменты у «Зенита» я не могу. Но исполнительское мастерство, конечно же, было на очень высоком уровне. И те подходы к воротам, которые были, они их реализовали. Мы, к сожалению, свои не реализовали, но по самоотдаче и организации игры, я думаю, что здесь претензий к команде нет. Здесь все-таки нужно было дать больше азарта и агрессии. Мы стали играть в футбол без этой агрессии и достаточно медленно переходили из обороны в атаку. Хотя в любом случае могу сказать, что этот счет не по игре. Но такое бывает. И это как раз таки та самая разница в классе.

- Я думаю, что абсолютно все согласны, что счет не по игре. Я имел в виду 30 минут до вот этих подряд трех голов. Затем действительно мы увидели преимущество «Рубина» в игре. Что в этот момент важно сказать команде? Вот они увидели счет на табло. Кто-то, может быть, расстроился, кто-то, может быть, не так вдумчиво относится, как вы. Как вот этот моральный люфт удержать? Потому что вы сами сказали, что вы удовлетворены игрой.

- Я думаю, что в этой ситуации нужно все-таки сказать и какие-то негативные моменты, чего нам не хватило, почему мы не забили свои моменты, почему мы позволили из полупозиций из полумоментов создать сопернику такое преимущество в счете. Какую бы разницу в классе мы не видели, в любом случае этого допускать нельзя. Нужно просто готовиться, анализировать и понимать, что нам не позволило сыграть результативно в атаке и пропустить меньше голов. Об этом нужно сказать команде. Естественно, нужно двигаться дальше и готовиться к следующей игре.