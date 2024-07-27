Глава «Динамо» оценил игру вратаря Лунёва

Дмитрий Гафин, глава «бело-голубых», оценил игру нового вратаря команды Андрея Лунёва.

Напомним, экс-вратарь «Зенита» и «Байера» перешёл в «Динамо» текущим летом.

- Мы рады игре Лунёва. Надеемся, что он будет и дальше показывать свой класс, - передаёт слова Дмитрия Гафина «Чемпионат».

В субботу «Динамо» под руководством Марцела Лички нанесло поражение «Локомотиву» во 2-м туре РПЛ со счётом 3:1. В следующем матче чемпионата динамовцы отправятся в гости к «Акрону», игра состоится 3 августа, старт запланирован на 15:00 по московскому времени.