Тедеев: «Могу только пожелать огромной удачи Эльдарушеву»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Перед первым матчем в Премьер-лиге вы сказали, что нужно получать удовольствие. Как получать удовольствие и набирать очки «Акрону» в этом чемпионате?

- Я такого не говорил. Я говорил о том, что мы получаем истинное удовольствие от того, что мы сегодня в Премьер-лиге. Команда попала впервые за всю свою историю в Премьер-лигу, шесть лет этой команде, я об этом говорил. А то, что мы должны получать удовольствие от этого? Наверное, должны. А что касается самой игры, невозможно, тут футбол, Премьер-лига, борьба за очки, тут надо биться, конечно. Иногда не удовольствия, это точно.

- О переходе Эльдарушева объявили вчера, но разговоры шли давно. Для вас то, что сегодня он недоступен, не было сюрпризом в начале недели, вы планировали эту игру уже без него?

- У нас есть другие форварды. Что значит «недоступен»? Мы ко всему всегда готовы. У нас есть другие нападающие. Сегодня забота прежде всего о них. Для нас это очень важно, своё внимание всё тренерское уделить тем игрокам, которые есть здесь и сейчас. Это очень важно.

- Но при этом Эльдарушев в прошлом матче сделал 1+1, то есть это важный игрок, который показал свой уровень в Премьер-лиге уже, и это уже не потеря для вас?

- Я на сегодняшний день могу только пожелать огромной удачи Саиду, сегодня было принято такое решение. Это важное решение для него. Сложилось так, такова судьба в футболе, часто такое случается, поэтому смысл сейчас говорить о прошлом? Я просто хочу ему пожелать большой удачи, потому что я его очень уважаю и ценю, прежде всего, как личность.

- Сегодня в Воронеже проходит праздник открытия стадиона. Как это влияет на «Акрон»? Как вы себя чувствуете в этом праздничном антураже?

- Я очень рад за народ, мне очень приятно наблюдать, как в старые добрые времена в Осетии много людей перед матчем, их прямо очень и очень много. Это здорово, это мне очень нравится, я хочу просто, чтобы люди, приходя на стадион, получали искреннее удовольствие. Тогда, может быть, от этого производительность труда вырастет.

- «Акрон» последние сезоны домашние матчи проводил на искусственном поле. Сегодня тоже предстоит играть на искусственном газоне. Это преимущество для вашей команды сегодня?

- Я думаю, что нет никакой разницы в данной ситуации. Мы тренируемся на естественном поле. Все практически игры проходят на естественном газоне в чемпионате, в большинстве своем. Поэтому посмотрим.