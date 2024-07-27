Изидор забил впервые за восемь месяцев

Сегодня, 27 июля, «Зенит» разгромил на выезде «Рубин» в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «сине-бело-голубых». Автором одного из голов стал французский нападающий Вильсон Изидор, для которого этот мяч первый за последние восемь месяцев. В прошлый раз форвард забивал в ноябре в ворота «Сочи».

Изидор выступает за «Зенит» с сентября 2023 года. За это время он появился на поле в 22 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

В следующем туре РПЛ «сине-бело-голубые» примут «Ростов». Матч пройдет 3 августа, начало — в 17:30 по мск.