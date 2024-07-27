Глава «Динамо» высказался о победе в дерби с «Локомотивом»

Дмитрий Гафин, занимающий должность председателя совета директоров «бело-голубых», высказался о поединке с «Локомотивом».

Напомним, в субботу «бело-голубые» на своём поле взяли верх над «железнодорожниками» со счётом 3:1.

- Большая группа футболистов по разным причинам не принимала участие. Поэтому ребята из обоймы получили тот шанс, который ждали. Если брать все вместе, могу сделать комплимент футболистам. Они большие молодцы, - передаёт слова главы московского клуба «Чемпионат».

В третьем туре чемпионата России подопечные Марцела Лички отправятся в гости к «Акрону», матч пройдёт 3 августа, старт игры запланирован на 15:00 по столичному времени.