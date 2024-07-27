Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо»

Оценки футболистам Михаила Галактионова за дерби

Первое в сезоне московское дерби получилось на ура. Открытый футбол, обоюдные атаки и... победа фаворита. "Динамо" явно повезло забрать три очка, ещё и забить три гола, пропустив всего один. А "Локомотив" только себя может ругать за расточительность. Пиняев, Воробьёв и Батраков создавали неплохо, но вот итог. Андрей Лунёв сегодня больше одной пробоины не допустил и заслуженно стал лучшим игроком матча.

А кто же стал худшим? Давайте разбираться. Пройдёмся по персоналиям "Локомотива", уступившего в этом поединке.

Статистика матча: владение мячом – 58:42, удары по воротам – 16:20, в створ – 8:9, угловые – 5:7. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам за матч РПЛ.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ДИНАМО» – «ЛОКОМОТИВ»

ИЛЬЯ ЛАНТРАТОВ – 4,0. Нельзя назвать матч для Лантратова ужасным, но особенно на фоне Лунёва Илья смотрелся слабо. Практически не спасал – три из четырёх сейвов после неопасных дальних ударов, никак не мог привести в чувство центр обороны, пропустил трижды.

Обычно Илья тащит «Локо», сегодня голкипер себя не показал – и вот результат.

АЛЕКСАНДР СИЛЬЯНОВ – 4,0. Первый оплот вышеупомянутого центра обороны, сыгравшего отвратительно. Ни одного отбора в активе Сильянова, упускал он Тюкавина даже в верховой борьбе. А ведь этот матч у Константина вообще не удался.

Один удар заблокировал Сильянов, на этом и завершаются его положительные действия в обороне.

ВЛАДИСЛАВ САРВЕЛИ – 3,5. Великое множество моментов загубил «Локомотив», просто великое. Но Воробьёв, Пиняев и Батраков хоть создавать что-то успевали параллельно. Владислав же только работал на уничтожение. Уничтожение моментов, а не соперника.

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Восемь точных передач, полная безыдейность в созидании и два загубленных шанса – вот что успел Сарвели до замены.

ЖЕРЗИНО НЬЯМСИ – 3,0. Такого простого соперника Бителло, Нгамалё и Гладышев, наверное, ещё не встречали. Любой технарь из «Динамо» легко разворачивал Ньямси и дальше устремлялся в создание опасного момента. Только однажды французский защитник смог мяч отобрать – и то у Тюкавина.

При этом, Ньямси умудрялся ещё и воздух проигрывать – три раза из пяти. Не удалось ему отличиться и в компенсированное время, его удар парировал Лунёв.