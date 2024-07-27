Черевченко: «Хочу болельщиков поздравить с открытием нового стадиона, футболисты будут делать всё, чтобы их порадовать»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Этой недели хватило вашему тренерскому штабу, чтобы разобраться с причинами неудачной игры «Факела» в первом тайме матча с «Динамо»?

- Хватило или не хватило? Такой вопрос, на который тяжело ответить. Мы делали всё, чтобы исправить ошибки, которые были допущены.

- У вас есть уверенность, что сегодня команда выйдет на первый тайм не так, как это было с «Динамо»? Потому что были разговоры о том, что глаза не горят, что нет желания. Сегодня такое не повторится?

- А кто сказал, что не было желания и глаза не горели?

- Говорили в том числе и футболисты, что так нельзя выходить, когда сохраняешь прописку так тяжело и выходишь на первый матч так расслабленно.

- Про «расслабленно» они шутили, это футбольная шутка, что на первый тайм команда не приехала. Вот так бы ответил на вопрос.

- Шесть изменений в составе. Почему так много? Почему сразу практически в каждой линии есть изменения, кроме вратарской?

- Это решение тренерского штаба. Значит, мы посчитали, что так нужно.

- Божин и Гиоргобиани были травмированы, а сегодня они сразу в старте. Как вы оцениваете их готовность?

- Раз они в старте, значит, готовы играть весь матч.

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- То есть, никакого риска получения повторной травмы нет?

- Риск всегда есть в футболе, это контактный вид спорта.

- Сегодня у «Факела» и Воронежа праздник. Как это влияет на команду?

- Праздник? Хорошо. Я хочу болельщиков поздравить с открытием нового стадиона в Воронеже. Футболисты будут делать все, чтобы порадовать болельщиков.