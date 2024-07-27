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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Благодаря кому «Зенит» снова не заметил соперника: четыре лучших игрока матча в Казани

27 Июля 2024 • 19:47 Комментировать
Рубин
0:4
Зенит

Ставим оценки футболистам за матч РПЛ

За соперников «Зенита» уже просто становится страшно. «Рубин» ярко начал новый сезон, четыре мяча отгрузил «Пари НН», готовился дома дать бой чемпиону, но. Ничего не получилось. «Зенит» приехал на берег Волги и разгромил хозяина. Снова, до этого осталось Самаре. Кто же внёс наибольший вклад в эту победу?

Давайте разбираться. Пройдёмся по лучшим игрокам прошедшего матча.

Статистика матча: владение мячом – 38:62, удары по воротам – 9:7, удары в створ – 2:5, угловые – 3:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Рубин0:4Зенит
  37'Глушенков Максим (0:1)
  44'Кассьерра Матео (0:2)
  55'Кассьерра Матео (0:3)
  90'Изидор Вильсон (0:4)
Нигматуллин АртурГрицаенко АлексейТесленко Егор  48' 72' (Шабанаджай Дардан ( 72') Вуячич ИгорЗотов АлександрКабутов ДмитрийРожков ИльяЙочич Богдан 46' (Юкич Александар ( 46') Безруков Руслан 72' (Чумич Никола ( 72') Вада Валентин 72' (Ашурматов Рустам ( 72') Даку Мирлинд  89'
Запасные: Апшацев МаратЛомовицкий АлександрТахери КасраКузнецов ДаниилСтавер ЕвгенийВасильев Никита АлексеевичИванов ОлегКорец Никита
Латышонок ЕвгенийЭракович СтрахиньяНино IIIДуглас СантосКараваев Вячеслав 88' (Волков Сергей Евгеньевич ( 88') Глушенков Максим 75' (Горшков Юрий ( 75') Клаудиньо 64' (Мостовой Андрей ( 64') Вендел МаркусБарриос ВильмарПедро дос Сантос 64' (Артур Виктор Гимараес ( 64') Кассьерра Матео 75' (Изидор Вильсон ( 75')
Запасные: Ерохин АлександрСергеев ИванЧистяков ДмитрийАлип НуралыКержаков МихаилМантуан ГуставоАдамов Денис
27 июля. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА «РУБИН» – «ЗЕНИТ»

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 7,0. Тот, кто развязал руки лучшему игроку матча. Вильмар уверенно взял под контроль центр поля, сковав Зотова. Огромный объём перемещений от своей штрафной площади до чужой, постоянный прессинг, минимум ошибок в передачах.

Ну и стандартные уже три отбора + три перехвата.

ПЕДРО – 7,5. Левый фланг в своё распоряжение довольно неожиданно получил молодой бразилец и ожидания оправдал. В активе участие в шикарной (отдал пяткой) комбинации с Венделом, завершившейся голом Глушенкова.

И собственный гол со стандарта, пусть и по задумке это была подача.

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МАКСИМ ГЛУШЕНКОВ – 8,0. Пятый гол в трёх играх за «Зенит». И опять с передачи Вендела. Отмечать хорошую игру Максима Глушенкова постепенно стало моветоном. Две созданные атаки, гол, отличные перемещения по второму темпу.

Глушенков с ходу стал своим в комбинациях «Зенита», более того, Максим часто ими рулит.

ВЕНДЕЛ – 8,5. Но главный конструктор конечно он. Маэстро Вендел. Его фамилии нет на табло, но максимум для победы сделал именно этот бразилец. Наибольшее количество точных (и это он всегда играет вперёд) и ключевых передач в активе Вендела. Он конструирует все острые наступления «Зенита».

Две голевые передачи, пять выигранных единоборств, три удачных дриблинга, два заработанных стандарта. Всё это сделал Вендел.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин

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