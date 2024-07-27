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Раскрыты сроки возвращения Лаксальта эксклюзив

27 Июля 2024 • 19:41 Комментировать
Акрон
...
Динамо Москва
03.08 15:00

Стало известно, когда защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт вернётся в строй.

Перед матчем второго тура Российской премьер-лиги «Динамо» - «Локомотив» появилась информация о том, что футболист пропустит дерби из-за проблем со спиной.

По сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Лаксальт должен восстановиться от повреждения к матчу с «Зенитом», который пройдет 10 августа.

Это означает, что Лаксальт пропустит два поединка — кубковый матч со «Спартаком» (31 июля) и игру чемпионата против «Акрона» (3 августа).

После двух сыгранных туров в копилке «Динамо» шесть набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт

Новости по матчу

Сегодня, 27 Июля
19:41
Раскрыты сроки возвращения Лаксальта
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