«Зенит» в третий раз подряд забил четыре гола

Сегодня, 27 июля, санкт-петербургский «Зенит» встречался на выезде с казанским «Рубином».

Игра между командами завершилась разгромной победой подопечных Сергея Семака со счетом 4:0. Авторами забитых мячей стали Максим Глушенков, Вильсон Изидор и Матео Кассьерра (дубль).

В текущем сезоне «Зенит» провел уже третий матч с учетом РПЛ и Суперкубка России. Стоит сказать, что в каждом поединке «сине-бело-голубые» забивали по четыре мяча в ворота соперников, пропустив при этом только от «Краснодара».

После двух туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своей копилке шесть очков.