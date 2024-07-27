«Локомотив» транжирит моменты, а «Динамо» выигрывает первое московское дерби нового сезона

«Динамо» и «Локомотив» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч второго тура РПЛ состоялся 27 июля на стадионе «ВТБ Арена».

Наверное, главная афиша второго тура. Московское дерби, в котором «Динамо» принимает «Локомотив», переживший очищение за короткое межсезонье. «Бело-голубые» тоже больше теряли, чем приобретали, сделав ставку на сыгранность состава и молодёжь. «Локомотив» вообще ва-банк пошёл на эту ставку. Но пока у «Динамо» отсутствуют легионеры из Южной Америки, состав «железнодорожников» смотрится даже солиднее.

Однако сильно бодрее начали хозяева. Нгамалё обыграл двоих на фланге и навесил на Гагнидзе. Лука положил корпус, но пробил слабо и точно в руки Лантратову. Затем уже Бителло врывался в штрафную площадь после передачи от Нгамалё и бил в касание – опять парировал Лантратов. И всё-таки быстрый гол состоялся. Не только быстрый, но и красивый.

На 12-й минуте Бителло со штрафного покатил мяч в правый. Там Гагнидзе мяч принял и с линии штрафной площади пробил из-под Баринова. В этот раз Лантратов даже не дёрнулся, а мяч затрепыхался в дальней «девятке» - 1:0. Вот только гол этот оказал негативное влияние на «Динамо», хозяева будто выключились. Моментально мог сравнять счёт Воробьёв, получивший передачу слева. Дмитрий вывалился на голкипера и пробил точно в корпус Лунёву.

Ещё раз Андрей спас после собственной ошибки. Под давлением вынес мяч на всё того же Воробьёва, а потом парировал удар Дмитрия с близкого расстояния. Но форвард «Локо» всё-таки своего добился, да и давно уже на гол наиграли гости. Пиняев слева пробежался, легко обыграв двух оппонентов. В завершении Сергей прострелил, а Воробьёв за два касания мяч принял и точно пробил в угол – 1:1.

Перед самым перерывом Дмитрий мог вернуть должок Пиняеву, в контратаке выведя уже Сергея на отличную позицию. Но тот слегка поторопился, пробив точно в распластавшегося защитника. А сразу после перерыва Воробьёв на пару с Лепским уже создал опасный момент – форвард мяч забросил, а защитник неудачно срезал. Завершал ударом с линии вратарской Сарвели, вот только Владислав переиграть Лунёва не смог.

Аттракцион невиданной щедрости продолжался. В следующей атаке Самошников и Воробьёв разыграли «стеночку» на углу штрафной площади, Илья сместился к центру и пробил в ближнюю штангу. Огромное количество моментов загубил «Локомотив», и сработало главное футбольное правило. Бителло навесил от угла поля, Майстрович во вратарской выиграл позицию у Ненахова и прошил Лантратова – 2:1.

А за пять минут до конца матча всё прояснил Нгамалё. Назаренко по правому краю разогнал Гладышева, Ярослав осмотрелся и прострелил к вратарской, а набежавший камерунец поразил пустой створ – 3:1. На этом всё. «Локомотив» упустил массу моментов и проиграл в первом московском дерби этого сезона.