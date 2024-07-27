«Зенит» опять победил со счётом 4:0 – после Самары чемпион оформил разгром в Казани

«Рубин» и «Зенит» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч второго тура РПЛ состоялся 27 июля на стадионе «Казань Арена».

В Казани встречались команды, которые за три матча на старте сезона забили 12 мячей. Да-да, самые результативные. «Зенит» забил четыре «Краснодару» в Суперкубке России и «Крыльям» в первом туре РПЛ, а «Рубин» таким же количеством голов огорчил «Пари НН» на выезде. Но против чемпиона в открытый футбол Рахимов конечно же играть не стал. Тем более, что Глушенков, Вендел, Педро и Кассьерра появились с первых минут.

Именно они и решили исход матча ещё в первом тайме. Правда, начиналось всё с равной борьбы. «Зенит» и «Рубин» обменялись парочкой угловых ударов, моментов не создали, но давление обозначили. В таком медленном темпе и без моментов прошли первые полчаса, а затем усталость начала накрывать «Рубин». И чемпион вовремя надавил.

Сначала Глушенков разогнал по флангу Педро, бразилец прострелил, а Кассьерре сантиметров не хватило, чтобы прострел замкнуть. А затем уже и гол случился. Вендел на носовом платке раскидал оппонентов, в штрафной площади обыгрался с Педро (тот сыграл пяткой) и прострелил вдоль ворот. Максиму Глушенкову осталось лишь попасть по пустому створу – 0:1.

До перерыва успел «Зенит» удвоить преимущество. Максим Глушенков пробил по воротам, а Вуячич рукой прервал полёт мяча. Сначала рефери эпизод не заметил, но его позвали посмотреть повтор помощники. Как оказалось, позвали не зря. Чистяков вернулся с вердиктом – пенальти. Бомбардирский счёт пополнил Матео Кассьерра, ударом с «точки» разбросавший по разным углам Нигматуллина и мяч – 0:2.

Через десять минут после перерыва уже был оформлен разгром. Клаудиньо заработал стандарт, Педро подал с левого фланга в центр штрафной площади на Кассьерру. Матео мяча не коснулся, но смутил вратаря и этого хватило, чтобы мяч юркнул в угол – 0:3. «Рубин» только после этого создал хоть немного опасный момент. Неожиданно подавал Тесленко, пришедший на стандарт, а замыкал Рожков, выигравший верховую борьбу, но пославший мяч чуть правее створа.

Окончательный счёт же должен был устанавливать Изидор, выскочивший на рандеву с Нигматуллиным после ювелирной передачи Горшкова. Но француз голкипера переиграть не смог. Казалось, впервые в сезоне «Зенит» не забьёт четыре мяча. Уже в компенсированное время ситуацию исправил сам же Изидор. Теперь Горшков разогнал атаку пасом на Артура, чей мягкий навес и замкнул французский нападающий – 0:4.

Во втором туре кряду чемпион разгромил команду с берегов Волги со счётом 4:0.