Хомуха оценил трансферы ЦСКА

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился комментарием о новичках московского ЦСКА.

По мнению специалиста, среди тех, кто пришел летом в ЦСКА, нет игрока с лидерскими качествами.

«Но нельзя отрицать, что Круговой — это тот игрок, который способен закрыть у «армейцев» целую бровку. Он точно придется ко двору», — цитирует Хомуху Legalbet.

Тяжело что-то сейчас говорить о Койта, ведь пока не совсем понятно его состояние, отметил Хомуха.

Сегодня, 27 июля, ЦСКА разгромил на выезде «Пари НН» со счетом 3:0. После двух туров у команды Марко Николича четыре очка. В следующем туре «армейцы» примут «Оренбург».