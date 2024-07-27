Наумов: «Пиняев может стать ведущей фигурой в «Локомотиве»

Футбольный функционер Николай Наумов, работавший в «Локомотиве», высказался об игре вингера «железнодорожников» Сергея Пиняева.

По мнению эксперта, сейчас для Пиняева самое подходящее время, чтобы проявить свои лидерские качества в команде.

— Он вполне может стать ведущей фигурой у «железнодорожников». Несмотря на свой возраст, Пиняев уже довольно опытный футболист, — приводит слова Наумова Legalbet.

В эти минуты «Локомотив» проводит гостевой матч против «Динамо» в рамках второго тура чемпионата России. Текстовая трансляция игры доступна на спортивном портале LiveResult.