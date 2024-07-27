Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Овчинников раскритиковал главного тренера «Пари НН»

27 Июля 2024 • 19:18 Комментировать
Пари НН
0:3
ЦСКА Москва

Валерий Овчинников, известный российский специалист, дал свой комментарий после поединка второго тура чемпионата между «Пари НН» и ЦСКА.

Встреча прошла в субботу, 27 июля и завершилась крупной победой столичной команды - 3:0.

- Когда «Пари НН» было нечего делать, они убрали главного тренера и позвали специалиста высочайшего уровня! Кто сказал, что сербы этого уровня - специалисты? Встретились два футбольных одиночества, у которых нет востребованности у себя на родине, зато в России у них просто открытые ворота, - передаёт слова Овчинникова «Чемпионат».

Напомним, нижегородский коллектив тренирует сербский специалист Саша Илич, он возглавил команду в концовке прошлого сезона. В первом туре «Пари НН» уступил «Рубину» со счётом 2:4.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Овчинников Пари НН ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Июля
19:28
Хомуха оценил трансферы ЦСКА
19:18
Валерий Овчинников раскритиковал главного тренера «Пари НН»
19:12
Масалитин: У ЦСКА большие проблемы в организации игры
18:59
Царукян после поражения от ЦСКА рассказал о необычном хобби
18:43
Гришин назвал команды, которые могут конкурировать с «Зенитом» в РПЛ
18:15
В «Пари НН» высказались о ситуации тренера после двух поражений на старте РПЛ
18:11
В «Пари НН» отреагировали на разгромное поражение от ЦСКА
18:09
Магкеев высказался о своей травме
18:03
Чанов высказался о крупной победе ЦСКА
17:57
Гришин назвал претендента на вылет из РПЛ
17:43
Илич: «Не могу сказать, что мы играли плохо»
17:36
Николич: «Что мне больше всего нравится - команда не пропустила снова»
17:21
Пономарёв: С такой игрой Илич долго не продержится в «Пари НН»
17:08
Кто из игроков ЦСКА лучше всех проявил себя в разгроме «Пари НН»
17:06
Обляков: «Не всё получалось, но думаю, что закономерная победа»
17:02
Обляков признан лучшим игроком матча «Пари НН» - ЦСКА
16:57
«Пари НН» не побеждал в 12 матчах РПЛ подряд
16:54
ЦСКА покуражился в Нижнем Новгороде, отгрузив «Пари НН» три безответных мяча
16:49
Генич: «У Пари НН» что-то идёт не так»
16:41
ЦСКА уже громит «Пари НН» после гола Облякова
16:12
Дивеев удвоил перевес ЦСКА в матче с «Пари НН»
16:04
Генич предположил, кто может покинуть ЦСКА вслед за Чаловым
15:50
«Пари НН» потерял Магкеева в матче с ЦСКА
15:22
ЦСКА забил «Пари НН» уже на 15-й минуте
15:03
Николич: «ЦСКА надо добавить больше остроты в завершении атак»
14:52
Илич объяснил 5 перестановок в составе «Пари НН»
13:49
Генич считает ЦСКА главным конкурентом «Зенита»
13:46
ЦСКА объявил состав на игру с «Пари НН»
13:21
ЦСКА продлит контракт с легионером
12:06
ЦСКА и «Локомотив» интересовались Голенковым
10:20
Медведев: «Меня удивил уход из «Ростова»
09:33
«Пари НН» – ЦСКА: прогноз и ставки БК Pinnacle
02:02
Пари НН - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Июля
21:49
Карсаков: «Чалову нужно хлопнуть дверью, проявить себя в матче с «Пари НН»
21:47
Гришин: «Акинфеев — сильнейший вратарь РПЛ» 2
17:17
Ставка и прогноз на матч Пари НН — ЦСКА РПЛ — 27 июля 2024
15:26
Чалов отправился с ЦСКА на выездной матч против «Пари НН»
10:58
Гоцук объяснил, почему его считают грубым игроком
25 Июля
18:16
Бесплатная ставка и прогноз на матч Пари НН — ЦСКА чемпионата России — 27 июля 2024
13:25
Чалов не улетел в Грецию и взял паузу в переговорах с ПАОКом
12:50
Ринат Билялетдинов рассказал, почему не ждёт лёгкого матча для «Зенита» в Казани
12:31
Агент Помазуна рассказал, рассматривался ли вариант с «Ахматом»
12:21
Балахнин считает, что «Спартак» может проиграть «Химкам» 3
24 Июля
15:48
Ставка и прогноз на матч Пари НН – ЦСКА чемпионата России – 27 июля 2024
14:27
Агент Помазуна: «Пришло время куда-то уйти»
23 Июля
19:16
Ставка и прогноз на точный счёт матча Пари НН — ЦСКА РПЛ — 27 июля 2024
22 Июля
18:06
ЦСКА показал, как тренируется Давила
21 Июля
14:46
Таранов: Уход Чалова — существенная потеря для ЦСКА 1
14:06
В Греции сообщили, что ПАОК закрыл сделку по Чалову
13:23
Круговой уверен, что ЦСКА поборется за чемпионство с «Зенитом»
13:18
Круговой верит в успех ЦСКА с Николичем
19 Июля
14:42
Пономарёв высказался о возможном переходе Чалова в европейский клуб
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо «Арсенал» близок к рекордной продаже «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Холанн прокомментировал первый матч за «Манчестер Сити» в новом статусе «Реал» принял решение по Рюдигеру Месси отреагировал на скандальный матч Аргентины на Олимпийских играх Флик впечатлён игрой 16-летних братьев из молодёжной команды «Барселоны» «Барселона» объявила о подписании игрока «Жироны»
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Де Брёйне продолжит карьеру в Саудовской Аравии Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду
Спортивные новости
Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
3
3.65 3.55 2.03
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Зенит Зенит
0
4
5.80 4.10 1.57
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
3
1
2.15 3.85 3.10
Видео
41 мин
Факел Факел
Акрон Акрон
0
0
2.06 3.35 3.75
Видео
28.07.24 в 15:00
Химки Химки
Спартак Москва Спартак Москва
3.65 3.70 1.99
Видео
28.07.24 в 17:30
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
2.33 3.60 2.95
Видео
28.07.24 в 20:00
Краснодар Краснодар
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.34 5.20 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июля
20:38 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Пиняев и Воробьёв могут любую защиту могут раскатать»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» назвал журналиста дурачком после поражения в дерби
20:32 · Россия. Премьер-лига
Фассон заявил, что «Локомотиву» не хватает Дзюбы и Глушенкова
20:30 · Россия. Премьер-лига
Майсторович: «Реализовали свои моменты в отличие от соперника, поэтому победили»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Кечинов не понимает, зачем «Спартак» подписал Довбню
20:25 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Конечно, все будут «умирать» против нас, потому что это самый важный матч для всех клубов»
20:25 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» ждёт новичков
20:14 · Россия. Премьер-лига
Рахимов - после 0:4: «Припомнить какие-то стопроцентные моменты у «Зенита» я не могу»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Глава «Динамо» оценил игру вратаря Лунёва
20:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» вышел в лидеры, забив один гол «КамАЗу»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Могу только пожелать огромной удачи Эльдарушеву»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Изидор забил впервые за восемь месяцев 1
19:56 · Россия. Премьер-лига
Глава «Динамо» высказался о победе в дерби с «Локомотивом»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «Хочу болельщиков поздравить с открытием нового стадиона, футболисты будут делать всё, чтобы их порадовать»
19:33 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» в третий раз подряд забил четыре гола
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:28 · Россия. Премьер-лига
Хомуха оценил трансферы ЦСКА
19:23 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» в третий раз поразило ворота «Локомотива»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Пиняев может стать ведущей фигурой в «Локомотиве»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников раскритиковал главного тренера «Пари НН»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: У ЦСКА большие проблемы в организации игры
19:09 · Россия. Премьер-лига
«Факел» и «Акрон» определились со стартовыми составами
18:59 · Россия. Премьер-лига
Царукян после поражения от ЦСКА рассказал о необычном хобби
18:56 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» снова забило «Локомотиву» со стандарта
18:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» уже громит «Рубин»
Все новости
Рекомендуем