Валерий Овчинников раскритиковал главного тренера «Пари НН»

Валерий Овчинников, известный российский специалист, дал свой комментарий после поединка второго тура чемпионата между «Пари НН» и ЦСКА.

Встреча прошла в субботу, 27 июля и завершилась крупной победой столичной команды - 3:0.

- Когда «Пари НН» было нечего делать, они убрали главного тренера и позвали специалиста высочайшего уровня! Кто сказал, что сербы этого уровня - специалисты? Встретились два футбольных одиночества, у которых нет востребованности у себя на родине, зато в России у них просто открытые ворота, - передаёт слова Овчинникова «Чемпионат».

Напомним, нижегородский коллектив тренирует сербский специалист Саша Илич, он возглавил команду в концовке прошлого сезона. В первом туре «Пари НН» уступил «Рубину» со счётом 2:4.