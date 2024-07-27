Масалитин: У ЦСКА большие проблемы в организации игры

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался после победы «армейцев» над «Пари НН».

Игра второго тура чемпионата России завершилась крупной победой ЦСКА со счетом 3:0.

«Больше всего в этой встрече понравился счет на табло. По действиям на поле, как были проблемы, особенно в созидании, так и остались. Единственное, что радует — игра на ноль», — заявил Масалитин «Спорт-Экспрессу».

Специалист считает, что у ЦСКА серьезные проблемы в организации игры, которые были и в матче с «Ростовом» (0:0).

В третьем туре чемпионата России подопечные Марко Николича сыграют на своем поле против «Оренбурга». Матч состоится 4 августа.