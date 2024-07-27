«Факел» и «Акрон» определились со стартовыми составами

«Факел» и «Акрон» сегодня, 27 июля проведут встречу второго тура чемпионата России.

Старт матча запланирован на 20:00 по столичному времени, игра пройдёт в Воронеже. Коллективы назвали стартовые составы на предстоящий поединок.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Мастерной, Калинин, Сенхаджи, Квеквескири, Селе, Марков, Аппаев, Гиоргобиани.

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Витор, Палиенко, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Грибов.

Текстовая трансляция этой игры будет доступна на портале LiveResult.ru.

Напомним, в первом туре воронежский клуб проиграл «Динамо» (1:3), а «Акрон» уступили «Локомотиву» (2:3).