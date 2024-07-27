Царукян после поражения от ЦСКА рассказал о необычном хобби

Футболист «Пари НН» Валерий Царукян рассказал, чем займётся дома после поражения от ЦСКА во втором туре Премьер-лиги со счётом 0:3. По словам Царукяна, он любит расслабляться, играя на фортепиано.

«После сегодняшнего матча, приду домой, поиграю на фортепьяно, приготовлю ужин и буду настраиваться на завтрашнюю тренировку», - цитирует Царукяна «Спорт-Экспресс».

Царукян отметил, что предпочитает играть современную классику, но может исполнить и произведения таких известных композиторов, как Бах или Бетховен.

После двух туров чемпионата России «Пари НН» имеет ноль в графе набранных очков.