«Динамо» снова забило «Локомотиву» со стандарта

В столичном дерби «Динамо» и «Локомотив» играют результативно. В первом тайме команды обменялись голевыми атаками Луки Гагнидзе и Дмитрия Воробьёва, а после перерыва «бело-голубые» снова вышли вперед. На 59-й минуте Бителло с углового выполнил подачу в центр вратарской, Милан Майсторович удачно выпрыгнул и головой пробил точно в правый угол ворот, голкипер вновь ничего не смог поделать.

2:1, «Динамо» сделало шаг ко второй победе подряд. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.