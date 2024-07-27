«Зенит» уже громит «Рубин»

Судя по всему, «Рубину» не удастся набрать очки в домашнем матче третьего тура Премьер-лиги против «Зенита». Коллектив Сергея Семака забил два мяча подряд в конце первого тайма (Максим Глушенков с игры и Матео Кассьерра с пенальти), а на 55-й минуте сделал счет разгромным.

С левой стороны Педро выполнил заброс в центр чужой штрафной площади, а там Матео Кассьерра всё-таки не коснулся мяча перед Артуром Нигматуллиным, а мяч-то заскочил в сетку.

0:3, «Зенит» выходит на первое место в текущем сезоне. У казанцев есть полчаса, чтобы попытаться уйти от поражения.

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