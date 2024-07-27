Гришин назвал команды, которые могут конкурировать с «Зенитом» в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин считает, что в стартовавшем сезоне Российской премьер-лиги может быть интрига в борьбе за первое место. По словам Гришина, целый ряд команд может конкурировать с «Зенитом», учитывая качество имеющихся футболистов.

«Когда пройдут игры посерьёзнее, можно будет говорить, кто станет претендентом на чемпионство, а кто нет. Но по качеству игроков ЦСКА вместе с «Динамо», «Спартаком», «Краснодаром» и, может быть, «Ростовом» может составить конкуренцию «Зениту», - цитирует Гришина «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. В последний раз титул Премьер-лиги выигрывала другая команда в далёком 2018 году. Тогда чемпионом стал московский «Локомотив» под руководством Юрия Сёмина.