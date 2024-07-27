Игорь Федотов объяснил эпизод с пенальти в пользу «Зенита»

Игорь Федотов, который в своё время был арбитром категории ФИФА, высказался о пенальти, назначенном в матче между «Рубином» и «Зенитом» в рамках второго тура Премьер-лиги. Одиннадцатиметровый был назначен после вмешательства ВАР за игру рукой.

По словам Федотова, главном арбитру Артёму Чистякову было сложно принять правильное решение без ВАР, поскольку увидеть, куда попал мяч, было непросто. Федотов отметил, что если бы мяч попал в левую руку, то пенальти назначать было бы не нужно, ведь она была прижатой. Правая же рука была отставленной.

«Мешков вмешался верно, правая рука отставлена в сторону, увеличивает площадь тела, а само нарушение на линии штрафной – следовательно, это пенальти», - цитирует Федотова «Чемпионат».

Следить за матчем между «Рубином» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции.