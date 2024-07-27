Глушенков посвятил гол маме

В субботу, 27 июля, санкт-петербургский «Зенит» встречается на выезде с казанским «Рубином» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

После первого тайма «Зенит» ведет в счете 2:0. Автором одного из голов стал нападающий Максим Глушенков, который посвятил свой забитый мяч маме.

В момент празднования гола 24-летний Глушенков поднял игровую футболку, под которой на майке была надпись: «Мама, с днем рождения!».

Отметим, что для Глушенкова это уже пятый забитый мяч в трех играх за «Зенит».

Следить за матчем второго тура РПЛ «Рубин» - «Зенит» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.