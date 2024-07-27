Глушенков все пять голов за «Зенит» забил с паса Вендела

Максим Глушенков открыл счёт в матче второго тура Премьер-лиги между «Рубином» и «Зенитом». Для летнего новичка это уже пятый гол за питерский клуб. Самое интересное, что все свои пять голов в составе «сине-бело-голубых» Глушенков забил с передачи бразильского полузащитника Вендела. Как видим, в составе «Зенита» сформировалась отличная бразильско-российская связка.

Следить за вторым таймом матча «Рубин» - «Зенит» можно будет на портале LiveResult – там проходит подробная текстовая трансляция.

Напомним, что этим летом Максим Глушенков перебрался в «Зенит» из «Локомотива».