Глушенков забил пять голов в трёх играх за «Зенит»

Атакующий полузащитник Максим Глушенков быстро начал оправдывать средства, которые «Зенит» вложил в его летний трансфер из «Локомотива». В битве за суперкубок Глушенков забил два гола «Краснодару». Дальше, в стартовом туре Премьер-лиги, Максим оформил дубль в ворота «Крыльев Советов».

И вот теперь Глушенков забил гол «Рубину», открыв счёт в Казани на 37-й минуте матча чемпионата. Получается, Максим забил уже пять голов в трёх играх за «Зенит».

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Рубином» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.