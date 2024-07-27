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«Локомотив» продлил голевую серию до 18 матчей

27 Июля 2024 • 18:19 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Локомотив Москва
2-й тайм

Сегодня, 27 июля, «Локомотив» проводит выездной матч против «Динамо» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

В настоящий момент идет первый тайм, в котором команды уже обменялись забитыми голами (1:1). Стоит сказать, что своим голом «Локомотив» продлил голевую серию в рамках Российской премьер-лиги до 18 матчей. Подопечные Михаила Галактионова являются единственными, кто продолжает забивать во всех матчах чемпионата в 2024 году.

За всеми событиями игры «Динамо» - «Локомотив» можно следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.

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Локомотив Москва

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