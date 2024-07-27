Глушенков заработал пенальти, «Зенит» быстро удвоил перевес над «Рубином»

«Рубин» и «Зенит» пересеклись в матче второго тура Премьер-лиги. В концовке первого тайма чемпионы сделали весомую заявку на итоговый успех. Максим Глушенков открыл счёт, а через несколько минут пробил в руку защитника на линии штрафной. Арбитр после просмотра повторов назначил 11-метровый удар. К мячу подошел Матео Кассьерра и послал мяч в левый угол ворот, а голкипер не угадал.

Счёт стал 0:2, и у казанцев останется около тайма, чтобы попытаться спастись. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.