В «Пари НН» высказались о ситуации тренера после двух поражений на старте РПЛ

Давид Мелик-Гусейнов, который занимает должность генерального директора в клубе «Пари НН», дал комментарий по поводу кредита доверия к главному тренеру. Под руководством Саши Илича нижегородцы начали новый чемпионат с двух домашних поражений – от «Рубина» (2:4) и ЦСКА (0:3).

«Кредит доверия к Иличу сохраняется. Вопрос о смене не поднимался, поверьте», - цитирует Мелика-Гусейнова «Чемпионат».

Следующий матч Российской премьер-лиги «Пари НН» проведёт в воскресенье, 4 августа. В этот день соперником команды Саши Илича будет махачкалинское «Динамо». Для «Пари НН» матч будет гостевым.