Воробьёв использовал свой шанс, «Локомотив» сравнял счёт в игре с «Динамо»

В матче второго тура Премьер-лиги встречаются победившие на прошлой неделе «Динамо» и «Локомотив». Футболисты Марцела Лички быстро повели после того, как Лука Гагнидзе без помех вколотил мяч в дальнюю девятку с правого края штрафной. А соперник отыгрался в конце первого тайма в контратаке. Пиняев рванул по левой половине поля, а затем от угла штрафной площади выполнил передачу к центру штрафной на Воробьёва, Дмитрий раскачал опекуна и после этого удачно пробил в правый угол ворот.

На табло 1:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.