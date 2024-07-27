В «Пари НН» отреагировали на разгромное поражение от ЦСКА

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался после поражения команды от ЦСКА.

Игра второго тура Российской премьер-лиги завершилась поражением нижегородцев со счетом 0:3.

«Ошибки, персональные ошибки. Какой-то бич их в нашей команде», — заявил Мелик-Гусейнов «Спорт-Экспрессу».

При этом функционер считает, что со временем ситуация будет стабилизироваться, ведь тяжело все исправить за один день или неделю.

После двух туров в копилке «Пари НН» нет набранных очков. В следующем туре чемпионата России подопечные Саши Илича встретятся в гостях с махачкалинским «Динамо».