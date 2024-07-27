Магкеев высказался о своей травме

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев получил травму в субботнем матче второго тура Премьер-лиги против ЦСКА. Магкееву понадобилась замена уже в концовке первого тайма. После игры защитник дал комментарий по поводу своего состояния.

«У меня спазм задней мышцы бедра. Завтра сделаем обследование, посмотрим, что будет. Надеюсь, что ничего серьёзного. Я пока не готов играть по 90 минут, нужно время, чтобы набрать форму», - цитирует Магкеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Пари НН» проиграл ЦСКА на своём поле со счётом 0:3. После двух туров нового сезона Премьер-лиги нижегородцы имеют ноль в графе набранных очков и 2:7 в графе показателя забитых и пропущенных мячей.