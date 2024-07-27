Чанов высказался о крупной победе ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал субботнюю победу команды над «Пари НН» с крупным счётом 3:0.

По словам Чанова, усиление игры ЦСКА после ничьей с «Ростовом» (0:0) стало для него ожидаемым. Бывший игрок «армейцев» отметил разрезающие передачи в исполнении команды.

«Мне понравились разрезающие передачи ЦСКА. Да, не всё пока получается, но они обостряли, и было неплохо. Первый гол забит не без доли везения, но везёт сильнейшим. Многие сомневались, что ЦСКА будет играть от обороны. Во всяком случае, в матче с «Пари НН» мы этого не увидели», - цитирует Чанова «Чемпионат».

Следующий матч ЦСКА проведёт в среду, 31 июля. В этот день команда Марко Николича будет играть против «Краснодара» в первом туре группового этапа Кубка России.