Гришин назвал претендента на вылет из РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин дал комментарий после победы команды над «Пари НН» с крупным счётом 3:0. Гришин указал на низкий уровень нижегородцев.

«Пари НН» претендует на вылет. У них слабый состав, но здесь уже вопрос к тренеру. Думаю, всё дело в игроках. Если футболисты выше качеством, легче построить футбол. И в том году, и сейчас ушли футболисты», - цитирует Гришина «Чемпионат».

Гришин отметил, что «Пари НН» будет очень сложно в наступившем сезоне.

После двух сыгранных туров Премьер-лиги «Пари НН» имеет ноль в графе набранных очков. В первой игре нового чемпионата команда Саши Илича проиграла дома «Рубину» с результатом 2:4.