Радченко: «Для меня не будет сенсацией, если «Химки» победят «Спартак»

Футбольный эксперт Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче между «Химками» и «Спартаком».

Радченко считает, за неделю «красно-белым» трудно что-то исправить в своей игре.

— Поэтому от «Спартака» не стоит ждать какой-то яркой игры, и для меня не будет сенсацией, если «Химки» победят в этом матче, — приводит слова Радченко портал «Чемпионат».