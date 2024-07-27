Радченко: «Для меня не будет сенсацией, если «Химки» победят «Спартак»

Футбольный эксперт Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче между «Химками» и «Спартаком».
Радченко считает, за неделю «красно-белым» трудно что-то исправить в своей игре.
— Поэтому от «Спартака» не стоит ждать какой-то яркой игры, и для меня не будет сенсацией, если «Химки» победят в этом матче, — приводит слова Радченко портал «Чемпионат».Встреча второго тура чемпионата России «Химки» - «Спартак» пройдет завтра, 28 июля. Начало матча запланировано на 15:00 по столичному времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.
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