Черчесов и Сёмин присутствуют на дерби «Динамо» - «Локомотив»

В субботу вечером в рамках второго тура Российской премьер-лиги играют «Динамо» и «Локомотив». На трибунах «ВТБ Арены» присутствуют бывшие тренеры команд – Станислав Черчесов и Юрий Сёмин.

Стоит напомнить, что Черчесов недавно занял должность главного тренера национальной сборной Казахстана. А вот опытнейший Сёмин уже несколько лет не имеет тренерской работы.

Следить за матчем между «Динамо» и «Локомотивом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. В стартовом туре чемпионата России обе команды набрали по три очка в своих матчах.