Илич: «Не могу сказать, что мы играли плохо»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- С чем вы связываете сегодняшнее поражение от ЦСКА?

- Мы понимаем, безусловно, что играли против одной из самых сильных команд в стране. Также мы понимаем, что соперник наказывает, если мы ошибаемся. Но я не могу сказать, что мы играли плохо, особенно в первой половине. Мы играли на достойном уровне. Но что я не могу понять, это второй гол и то, как мы его пропустили. Мы нарабатывали эти моменты, мы знали, что они будут играть так. Тем не менее, мы пропустили. Но это жизнь, и нам надо учиться на этом, чтобы в следующих матчах показывать лучшие результаты.

- Известно ли состояние Магкеева сейчас, что с ним произошло по ходу игры?

- Я не знаю, он чувствует какую-то боль, что-то неприятное в своей ноге, поэтому мы решили убрать его с поля. Но надеюсь, это не какая-то серьезная травма.

- Есть ли какие-то светлые моменты в игре «Пари НН» сегодня, чем вы остались довольны?

- Мы гораздо лучше уже играем с начала этого чемпионата, чем играли до этого. Но тяжело что-то сказать, потому что это уже второй матч, который мы проигрываем дома. Первый мы проиграли со счетом 2:4, этот - со счетом 0:3. Но нам надо учиться, больше тренироваться и показывать результаты в следующих играх.