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Николич: «Что мне больше всего нравится - команда не пропустила снова»

27 Июля 2024 • 17:36 Комментировать
Пари НН
0:3
ЦСКА Москва

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Насколько остались довольны именно игрой своей команды в сегодняшнем матче?

- Вторая игра подряд на выезде. У нас вообще тяжелый плотный график с начала сезона. Пару дней назад мы были в поезде на Ростов, а сейчас снова пойдем на поезд на Краснодар, а с 10 августа три игры на юге, на жаре. Сегодня была хорошая погода, слава богу. Но снова на выезд. Знаете, что мне больше всего нравится, - команда не пропустила гол снова и вообще не пропускает. Много моментов там, надо было доработать на стандартах в обороне, два раза там на дальней штанге были моменты. У нас были еще моменты, но у нас пока еще не все готовы физически, игроки приезжали поздно по разным причинам. Хочу сказать спасибо и болельщикам, которые и здесь пришли болеть за команду. Это практически всё, три очка у нас, двигаемся дальше.

- Можно ли говорить о том, что Фёдор Чалов провел сегодня последний матч за ЦСКА? Потому что очень много разговоров о его переходе в греческий чемпионат.

- Этот вопрос не ко мне. Чалов очень долго играет в клубе, это хороший парень и хороший футболист. Любое решение он примет, и мы его поддержит. Будет ли он с нами, уйдет ли на трансфер, это всё нормально. В футболе я ничего не считаю скандальным. Это исторически, всё нормально, если он будет с нами, надо просто полностью, а я уверен, что так и будет, у нас очень хороший разговор с ним, мы прямо говорим друг другу в глаза, что если он будет отдавать все силы на 100%, и если он пошел на трансфер - удачи.

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Евро-Футбол.Ру,
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