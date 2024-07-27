Нигматуллин высказался о переходе Довбни в «Спартак»

Состав «Спартака» накануне пополнил голкипер Александр Довбня. 37-летний футболист подписал с московским клубом контракт, который рассчитан до конца сезона 2024/2025. Комментарий по поводу этого трансфера дал известный в прошлом вратарь Руслан Нигматуллин.

«В данном случае можно порадоваться за Довбню, что на закате карьеры перешёл в суперклуб. Но здесь мало спортивной составляющей, это определённый стандарт того, как видит вратарский цех новый главный тренер «Спартака», - цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

В то же время Нигматуллин отметил, что даже в европейских клубах можно увидеть наличие опытного третьего или четвёртого вратаря в команде.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в воскресенье, 28 июля, - против «Химок» на выезде.