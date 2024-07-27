Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак выделил сильные стороны «Рубина»

27 Июля 2024 • 17:22 Комментировать
Рубин
0:0
Зенит
1 5.50 X 4.00 2 1.65
1-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- С каким настроением приехала команда на второй тур после такой удачной игры в первом?

- С рабочим настроением. Каждая игра - это новая история, поэтому посмотрим, как мы сегодня сможем качественно сыграть. Посмотрим, какой результат можем добыть.

- У вас третья подряд выездная игра. Через три дня уже кубковая игра, потом опять чемпионат. Вот такой плотный график заставляет как-то быстро влиться в сезон, помогает быстрее набрать физическую форму?

- Думаю, да. Во-первых, и график сейчас будет поплотнее, и будет возможность сыграть тем футболистам, которые меньше играют и получают меньше игровой практики. Поэтому нормальный режим абсолютно. Неделя - две игры, неделя - одна игра. Я думаю, достаточно комфортно, чтобы готовиться и играть.

- Удивил ли вас «Рубин» в первом туре, что забил так много голов? Говорят, что это 12% от всех забитых голов «Рубина» в прошлом сезоне? Какое впечатление оставила команда в целом?

- В целом оставила хорошее впечатление, добившись результата. Во втором тайме они отдали инициативу, но, в принципе, она им и не нужна была. Очень хорошие быстрые атаки, поэтому что касается атакующих действий, сыграли очень результативно, хорошие моменты создавали, забили очень хорошие мячи и добыли очень важную победу.

- Вопрос про травмированных. Клаудиньо мы уже видим в стартовом составе, с ним, судя по всему, все нормально. А Родригао?

- Родригао продолжает реабилитацию. Будем надеяться, что к следующему матчу он будет готов.

- Команды забили в прошлом туре по четыре мяча. Стоит ли сегодня ожидать результативной игры?

- Посмотрим. Мы всегда стараемся играть результативно и активно. Сегодняшний матч - не исключение. Насколько у нас сегодня получится - мы посмотрим, насколько команда соперника даст нам сыграть в ту игру, которую мы хотим играть, насколько соперник сегодня сможет создавать моменты, реализовывать их. Посмотрим. Ждем хорошего футбола.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак

Новости по матчу

Сегодня, 27 Июля
17:22
Семак выделил сильные стороны «Рубина»
17:00
«Рубин» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:23
«Рубин» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч РПЛ
14:05
Мостовой: «Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную России»
13:29
«Галатасарай» сделал финальное предложение «Зениту» по Венделу – названа сумма
13:05
Булыкин порассуждал, сможет ли «Зенит» забить 100 голов в год своего столетия
12:40
Мостовой пошутил об изменении формата РПЛ, чтобы «Зенит» забил 100 голов в юбилейный год
10:40
Радченко: «Зениту» будет непросто преодолеть оборону «Рубина»
09:41
«Рубин» – «Зенит»: прогноз и ставки БК Pinnacle
02:11
Рубин - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Июля
20:51
Деменко: «Глушенков — удачное приобретение «Зенита»
19:57
Чистяков рассказал, хочет ли остаться в «Зените»
18:53
В «Зените» высказались о состоянии Клаудиньо
18:38
Смородская считает, что «Зениту» не будет легко в выездном матче с «Рубином»
17:22
Ставка и прогноз на матч Рубин — Зенит РПЛ — 27 июля 2024
16:39
Всё зависит от «Зенита» — инсайдер рассказал о затянувшемся трансфере Соболева 3
16:36
«Зенит» порадовал фанатов новостью о Клаудиньо 1
15:58
Игрок «Рубина» верит, что получит «Золотой мяч» 1
14:15
Эракович: Есть желание взять реванш у «Рубина»
01:02
Интересная ставка и прогноз на матч Рубин — Зенит чемпионата России — 27 июля 2024
25 Июля
19:43
Безруков: «Месси — это просто безумный талант, читер»
19:32
Вендел ещё может перейти в «Галатасарай»
17:11
Стоцкий назвал главных конкурентов «Зенита»
15:43
«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом
13:32
Семак рассказал, кто пропустит матч с «Рубином»
13:14
«Галатасарай» предлагал «Зениту» 20 млн евро за Вендела
12:50
Ринат Билялетдинов рассказал, почему не ждёт лёгкого матча для «Зенита» в Казани
12:22
Широков дал совет Глушенкову
12:21
Балахнин считает, что «Спартак» может проиграть «Химкам» 3
24 Июля
23:17
Агент ответил на вопрос об интересе «Зенита» к бразильцу Вейге
19:09
Агент Чистякова: «Дмитрий будет бороться за место в составе, он не намерен уходить из «Зенита»
18:43
Марио Фернандес записал прощальное обращение после ухода из «Зенита»
16:14
Бесплатная ставка и прогноз на матч Рубин – Зенит чемпионата России – 27 июля 2024
13:45
Марио Фернандес покинул «Зенит»
13:15
Матиас Перес выделил самого опасного форварда в РПЛ
10:47
Бубнов считает, что уход Вендела будет проблемой для «Зенита»
23 Июля
22:55
Игрок «Зенита» может переехать в Саудовскую Аравию 1
21:06
«Зенит» предложил 20 миллионов евро за бразильского хавбека
19:54
Ставка и прогноз на точный счёт матча Рубин — Зенит РПЛ — 27 июля 2024
19:19
Масалитин: «Судьба наказала Марио Фернандеса»
18:52
Ташуев выделил конкурентов «Зенита» в РПЛ
18:45
Ташуев сравнил «Зенит» с «Баварией» 1
16:42
«Интер» может отказаться от покупки Ренана — известна причина
16:12
Мостовой заявил, что Глушенкова рано сравнивать с Малкомом
22 Июля
16:25
«Зенит» и «КАМАЗ» стали партнёрами – на стадионе пройдёт тест-драйв тягачей
21 Июля
21:32
В «Галатасарае» подтвердили нацеленность на Вендела
16:31
Борис Игнатьев: «Не понимаю, зачем «Зениту» именно Соболев» 1
14:35
Андрей Мостовой: «Зенит» найдёт замену Венделу и Клаудиньо
14:15
Губерниев сравнил уровень Глушенкова с бразильцами «Зенита»
13:41
В «Зените» отреагировали на информацию о срыве трансфера Илича из-за вмешательства властей 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РУБИН ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо «ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Арсенал» близок к рекордной продаже «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Холанн прокомментировал первый матч за «Манчестер Сити» в новом статусе «Реал» принял решение по Рюдигеру Месси отреагировал на скандальный матч Аргентины на Олимпийских играх Флик впечатлён игрой 16-летних братьев из молодёжной команды «Барселоны» «Барселона» объявила о подписании игрока «Жироны»
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Де Брёйне продолжит карьеру в Саудовской Аравии Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду
Спортивные новости
Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
3
3.65 3.55 2.03
Видео
5 мин
Рубин Рубин
Зенит Зенит
0
0
5.80 4.10 1.57
Видео
5 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
0
2.15 3.85 3.10
Видео
27.07.24 в 20:00
Факел Факел
Акрон Акрон
2.06 3.35 3.75
Видео
28.07.24 в 15:00
Химки Химки
Спартак Москва Спартак Москва
3.65 3.70 1.99
Видео
28.07.24 в 17:30
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
2.33 3.60 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июля
17:25 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин высказался о переходе Довбни в «Спартак»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Семак выделил сильные стороны «Рубина»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: С такой игрой Илич долго не продержится в «Пари НН»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Эксперты оценили шансы «Спартака» проиграть и второй матч при Станковиче
17:14 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Заранее сказать, будет ли результативной игра с «Зенитом», никто не может»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Радченко не понял трансфер Довбни в «Спартак»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Обляков: «Не всё получалось, но думаю, что закономерная победа»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Обляков признан лучшим игроком матча «Пари НН» - ЦСКА
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:57 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» не побеждал в 12 матчах РПЛ подряд
16:49 · Россия. Премьер-лига
Генич: «У Пари НН» что-то идёт не так»
16:44 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — об игре с «Химками»: «Спартак» будет доминировать»
16:41 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА уже громит «Пари НН» после гола Облякова
16:38 · Россия. Премьер-лига
Нидерландский журналист: «Угальде — очень талантливый игрок»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Мор оценил трансфер Дмитриева в «Спартак»
16:23 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч РПЛ
16:17 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт пропустит дерби с «Локомотивом»
16:16 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» и «Локомотив» объявили составы на дерби
16:12 · Россия. Премьер-лига
Дивеев удвоил перевес ЦСКА в матче с «Пари НН»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Игорь Обухов: «Со «Спартака» будем играть только на победу»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Генич предположил, кто может покинуть ЦСКА вслед за Чаловым
16:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» на 90-й минуте вырвало победу над «Енисеем»
15:50 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» потерял Магкеева в матче с ЦСКА
15:22 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА забил «Пари НН» уже на 15-й минуте
Все новости
Рекомендуем