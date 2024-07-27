Семак выделил сильные стороны «Рубина»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- С каким настроением приехала команда на второй тур после такой удачной игры в первом?

- С рабочим настроением. Каждая игра - это новая история, поэтому посмотрим, как мы сегодня сможем качественно сыграть. Посмотрим, какой результат можем добыть.

- У вас третья подряд выездная игра. Через три дня уже кубковая игра, потом опять чемпионат. Вот такой плотный график заставляет как-то быстро влиться в сезон, помогает быстрее набрать физическую форму?

- Думаю, да. Во-первых, и график сейчас будет поплотнее, и будет возможность сыграть тем футболистам, которые меньше играют и получают меньше игровой практики. Поэтому нормальный режим абсолютно. Неделя - две игры, неделя - одна игра. Я думаю, достаточно комфортно, чтобы готовиться и играть.

- Удивил ли вас «Рубин» в первом туре, что забил так много голов? Говорят, что это 12% от всех забитых голов «Рубина» в прошлом сезоне? Какое впечатление оставила команда в целом?

- В целом оставила хорошее впечатление, добившись результата. Во втором тайме они отдали инициативу, но, в принципе, она им и не нужна была. Очень хорошие быстрые атаки, поэтому что касается атакующих действий, сыграли очень результативно, хорошие моменты создавали, забили очень хорошие мячи и добыли очень важную победу.

- Вопрос про травмированных. Клаудиньо мы уже видим в стартовом составе, с ним, судя по всему, все нормально. А Родригао?

- Родригао продолжает реабилитацию. Будем надеяться, что к следующему матчу он будет готов.

- Команды забили в прошлом туре по четыре мяча. Стоит ли сегодня ожидать результативной игры?

- Посмотрим. Мы всегда стараемся играть результативно и активно. Сегодняшний матч - не исключение. Насколько у нас сегодня получится - мы посмотрим, насколько команда соперника даст нам сыграть в ту игру, которую мы хотим играть, насколько соперник сегодня сможет создавать моменты, реализовывать их. Посмотрим. Ждем хорошего футбола.