Пономарёв: С такой игрой Илич долго не продержится в «Пари НН»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о будущем главного тренера «Пари НН» Саши Илича.

27 июля нижегородцы проиграли дома ЦСКА с разгромным счетом 0:3.

«Долго ли с такой игрой там продержится Илич? Думаю, что недолго. Но здесь нужно понимать, что вся команда выглядит разобранной, их словно нужно заново учить играть в футбол», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, с такой командой мог бы справиться только Бесков, который умел работать с футболистами не самого высокого уровня.

В третьем туре Российской премьер-лиги «Пари НН» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо» (4 августа).