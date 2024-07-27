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Эксперты оценили шансы «Спартака» проиграть и второй матч при Станковиче

27 Июля 2024 • 17:18 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
Через 21 ч. 24 мин.

Дебют Деяна Станковича на тренерском мостике «Спартака» не удался – в первом туре Премьер-лиги команда проиграла «Оренбургу» со счётом 0:2. Теперь «красно-белые» готовятся к гостевой игре против «Химок».

Эксперты из мира футбольных ставок оценивают шансы «Спартака» на победу в матче с «Химками» примерно в 52%. Вероятность ничьей оценивается в 26%, а вероятность поражения «Спартака» - в 22%.

Слово, вероятность Станковича проиграть и второй матч в России оценивается специалистами в 22%.

Матч «Химки» - «Спартак» стартует 28 июля в 15:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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