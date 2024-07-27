Рахимов: «Заранее сказать, будет ли результативной игра с «Зенитом», никто не может»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Как себя чувствует команда перед первым домашним матчем сезона?

- Не болеет. Вроде всё нормально, посмотрим.

- Но не про всех это можно сказать. В составе до сих пор нет Иву и Фамейе. Как у них дела?

- Они работают по индивидуальной программе, восстанавливаются. Поэтому надо еще немножко подождать.

- Но зато в составе сегодня увидим Юкича. Он полностью здоров или заявка - способ быстрее войти в форму?

- Юкич последние два дня тренировался в группе. Мы смотрим на его общее состояние, физическое состояние. По нему посмотрим, по ситуации. Он в заявке, потому что здоров. Но пока мы не можем сказать, что он может сыграть 90 минут.

- На какой позиции вы его видите? Потому что мы видели, на сборах он и в центре поля играет, и на фланге. Он настолько универсал?

- Он может сыграть и наверху, и в опорной зоне, и при другой схеме «восьмеркой» может сыграть. Поэтому для него эти позиции знакомы.

- Первые матч обе команды сыграли, забив по 4 мяча. Это действительно были две самые яркие игры. Стоит ли сегодня ожидать такого же футбола или это совпадение?

- Это уже, наверное, будет зависеть от того, как будет протекать игра, какие моменты будут возникать. Поэтому заранее сказать, что может быть результативной или нерезультативной игра, я думаю, наверное, никто не может.