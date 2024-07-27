Радченко не понял трансфер Довбни в «Спартак»

Экс-игрок Дмитрий Радченко поделился комментарием о переходе голкипера Александра Довбни в «Спартак».

«Максименко и Селихов — это два очень приличных и опытных вратаря. Поэтому зачем им третий? Мне кажется, к основе можно было бы подтягивать молодого вратаря», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Напомним, 26 июля «Спартак» объявил о подписании трудового договора с 37-летним Довбней. Контракт футболиста с «красно-белыми» рассчитан на один сезон.

В воскресенье, 28 июля, подопечные Деяна Станковича будут гостить у «Химок». Начало матча запланировано на 15:00 по столичному времени.