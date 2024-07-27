Кто из игроков ЦСКА лучше всех проявил себя в разгроме «Пари НН»

Ставим оценки за матч РПЛ

Неплохо съездили «армейцы» на берега Волги. Если в Ростове всё было скучно и скудно на голы, то тут и моменты и, самое главное, реализация. Три безответных гола, разгром, красивая победа – первая в сезоне. Кто приложил наибольшие усилия для её достижения?

Давайте разбираться. Пройдёмся по лучшим игрокам прошедшего матча.

Статистика матча: владение мячом – 54:46, удары по воротам – 5:9, удары в створ – 2:6, угловые – 8:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА «ПАРИ НН» – ЦСКА

ИВАН ОБЛЯКОВ – 7,0. Открывает наш список автор последнего гола и единственный игрок атакующей группы ЦСКА. Которая, на самом деле, была не столь активна и опасна. А вот Иван влияние оказывал огромное – перемещался по всему периметру поля, отлично открывался, искал свободные зоны.

Обляков отдал три ключевые передачи в развитие атаки, всегда играл вперёд, на обострение.

ДАНИЛ КРУГОВОЙ – 8,0. Переходим на левый фланг, где всецело господствовал Данил Круговой. Он и диагоналями пользовался отлично (пять из шести – точные), и в сольных проходах отлично смотрелся, и прострел голевой совершил. С которого как раз и отличился Обляков.

Не забывал Данил о прямых обязанностях – два отбора, два перехвата и три выигранных единоборства из четырёх.

ВИЛЛИАН РОША – 8,5. Отметим, что ЦСКА не только три мяча забил, реализовав все свои моменты. Но и не пропустил, очень уверенно сыграв в обороне. Главная заслуга в этом как раз принадлежит Виллиану Роше и Игорю Дивееву.

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Бразилец был просто непроходим – выиграл 10 единоборств из 12, собрал по три отбора и перехвата, оформил голевую скидку на Дивеева.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 8,5. Игорь сыграл с такими же показателями. Забил гол, воспользовавшись передачей Виллиана, выиграл шесть единоборств из восьми, два отбора совершил, два перехвата, очень круто опекал Ожеговича, спровоцировав его замену на исходе часа игры.

Трио защитников ЦСКА сегодня смотрелось просто прекрасно, Акинфеева практически лишили работы.