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Обляков: «Не всё получалось, но думаю, что закономерная победа»

27 Июля 2024 • 17:06 Комментировать
Пари НН
0:3
ЦСКА Москва
окончен

Лучший футболист встречи «Пари НН» - ЦСКА Иван Обляков для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Насколько тяжело или легко для вас сложилась игра сегодня?

- Я так скажу: не бывает легких игр. «Пари НН» дома - это организованная команда, которая хорошо играет в обороне, больше контратаки предпочитает и стандартные положения. Не всё сегодня получалось, но думаю, что закономерная победа. Все отлично.

- Когда забивали третий гол, ожидали, что в той ситуации вашему партнеру удастся перехватить мяч и сделать передачу?

- Это футбол, всегда надеешься на лучшее, поэтому перехватил и отдал, осталось только попасть.

- Кому посвящали гол сегодня?

- Дочка родилась месяц назад, вчера был ровно месяц, поэтому рад ее появлению очень. Спасибо жене, я их очень люблю.

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