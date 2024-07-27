Обляков признан лучшим игроком матча «Пари НН» - ЦСКА

Сегодня, 27 июля, «Пари НН» принимал на своём поле ЦСКА в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась крупной победой «армейцев» со счетом 3:0.

Лучшим игроком поединка был признан полузащитник ЦСКА Иван Обляков, который провел на поле все 90 минут и отметился забитым мячом. Для 26-летнего хавбека этот гол стал первым в текущем сезоне.

В настоящий момент в копилке ЦСКА четыре набранных очка после двух туров. Следующим соперником подопечных Марко Николича в рамках РПЛ станет «Оренбург». Поединок пройдет 4 августа, начало — в 15:30 по московскому времени.