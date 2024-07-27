«Пари НН» не побеждал в 12 матчах РПЛ подряд

«Пари НН» в субботу снова разочаровал армию своих фанатов. Команда Саши Илича потерпела крупное поражение от ЦСКА на своём поле – 0:3. Голы в составе «армейцев» забили Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев и Иван Обляков. Ранее, в стартовом туре чемпионата, «Пари НН» тоже проиграл дома – «Рубину» с результатом 2:4.

Таким образом, серия «Пари НН» без побед в Премьер-лиге достигла уже 12 матчей. В рамках этой серии нижегородцы дважды сыграли вничью и десять раз проиграли.

Прервать негативную серию «Пари НН» постарается в следующее воскресенье, 4 августа. В этот день нижегородцы проведут гостевой матч чемпионата против «Динамо» из Махачкалы.