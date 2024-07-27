ЦСКА покуражился в Нижнем Новгороде, отгрузив «Пари НН» три безответных мяча

«Пари НН» и ЦСКА сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч второго тура РПЛ состоялся 27 июля на стадионе «Нижний Новгород».

Удивительно результативный матч в первом туре выдали «Пари НН» и «Рубин», удивительно скучный – ЦСКА и «Ростов». «Армейцы» даже момента опасного ни одного не создали. Теперь предстояло нижегородцам и москвичам сыграть между собой, теперь уже болельщики обеих команд ждали продолжения линии результативного футбола.

И ожидания оправдались. Игра опять же началась резво, с обоюдными атаками и без плотной игры в обороне. Быстрый гол тоже случился. На 15-й минуте Круговой подключил Бистровича, а тот закинул в штрафную площадь. Магкеев выбил прямо на Облякова, у Ивана удар в касание не получился, зато вышел пас точно на Мусаева. Тамерлан сначала остановил мяч коленом, а затем пробил под штангу метров с десяти – 0:1.

Ранний гол позволил ЦСКА играть по счёту. «Армейцы» серьёзно засушили темп и вперёд не бежали более. Такую тактику в перерыве поддержал Марко Николич. Вместо Койта, ничем не запомнившегося, вышел Саша Зделар. Форвардов стало меньше, а затем ещё и Жемалетдинов получил локтем по лицу и вынужден был поле покинуть.

ЦСКА в те минуты находился в меньшинстве, однако это не помешало забить второй гол. Как раз с назначенного стандарта Иван Обляков навесил к левому углу вратарской площади, оттуда Виллиан скинул в центр, а Дивеев уже завершил комбинацию – 0:2. И теперь уже ЦСКА задышал свободно. Рифат Жемалетдинов травмы избежал, вернулся на поле, а уже в середине второго тайма был заменён на Виктора Давилу.

Катился к завершению матч, особых моментов команды уже не создавали, но реализация ЦСКА в этот вечер поражала. За десять минут до конца матча Данил Круговой сначала неточной передачей загубил атаку, но затем сам же забрал отскок, прокинул во фланг, продавил Ермакова и сильно прострелил. Ивану Облякову осталось лишь расстрелять пустой створ – 0:3.

В первом туре ЦСКА не забил и моментов не создал, а во втором разгром оформил. «Пари НН» же продолжает мучиться во главе с Иличем – второе поражение кряду.