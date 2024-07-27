Генич: «У Пари НН» что-то идёт не так»

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на игру «Пари НН» в первых матчах нового сезона Российской премьер-лиги.

В первом туре нижегородцы проиграли на своем поле казанскому «Рубину» (2:4), а в эти минуты уступают дома ЦСКА со счетом 0:3.

— У Нижнего что-то идет не так… или пока рановато судить? — написал Генич в своем телеграм-канале.

Следить за ходом всех событий в матче между «Пари НН» и ЦСКА можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.

Напомним, в прошлом сезоне «Пари НН» финишировал на 13-й строчке и сохранил свою прописку в РПЛ через стыковые матчи.